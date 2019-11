Tiziano Ferro presenta il suo nuovo album Accetto Miracoli

di Fabrizio Basso

(@BassoFabrizio)



I miracoli bisogna saperli cogliere. Me lo dice Tiziano Ferro in una chiacchierata che va dal disco alla famiglia, da Lorenzo Jovanotti alla battaglia contro l'odio fino ad alcune anticipazioni sul suo tour che partirà il prossimo 30 maggio da Lignano Sabbiadoro. Il suo primo commento su questo atteso lavoro, che vede in produzione quel geniaccio che è Timbaland, è "fresco, onesto, energico, figlio dell’esigenza di consegnarmi a esperienze nuove". L'album lo ho ascoltato in anteprima insieme al sua manager Fabrizio Giannini che ne ha parlato come "del più bello e completo di Tiziano".



E' un disco intimo, nel quale Tiziano si mette a nudo. I miracoli che ha accettato sono quelli piccoli che hanno cambiato la sua vita e ai quali bisogna abbandonarsi perché sono quelli che in concreto cambiano il destino. Non sono racchiusi in un gesto, in un oggetto, in un simbolo, in una idea, i miracoli di Tiziano sono uno sguardo negli occhi e comprendersi. Sono i silenzi. Sono il non introdursi nelle vite altrui perché non si può sapere cosa c'è nella testa di una persona. L'amore è questo, è così che si entra nel vortice del caleidoscopio di emozioni declinato da Ferro.



Accetto Miracoli è il ritratto di un artista che nel 2020 compirà 40 anni e festeggerà in tour con i suoi fan. Sta preparando un live di singoli per quella che davvero lui vuole sia una festa. Ecco tutte le date, in Italia e all'estero.



ITALIA ESTATE 2020

SAB 30 MAGGIO LIGNANO STADIO G. TEGHIL

VEN 5 GIUGNO MILANO STADIO SAN SIRO

SAB 6 GIUGNO MILANO STADIO SAN SIRO

GIO 11 GIUGNO TORINO STADIO OLIMPICO

DOM 14 GIUGNO PADOVA STADIO EUGANEO

MER 17 GIUGNO FIRENZE STADIO FRANCHI

SAB 20 GIUGNO ANCONA STADIO DEL CONERO

MER 24 GIUGNO NAPOLI STADIO SAN PAOLO

SAB 27 GIUGNO MESSINA STADIO SAN FILIPPO

VEN 3 LUGLIO BARI STADIO SAN NICOLA

MAR 7 LUGLIO MODENA STADIO BRAGLIA

SAB 11 LUGLIO CAGLIARI FIERA

MER 15 LUGLIO ROMA STADIO OLIMPICO



EUROPA AUTUNNO 2020

MER 11 NOVEMBRE BRUXELLES FOREST NATIONAL

SAB 14 NOVEMBRE ZURIGO SAMSUNG HALL

LUN 30 NOVEMBRE FRANCOFORTE ALTE OPER

MAR 2 DICEMBRE LONDRA EVENTIM APOLLO HAMMERSMITH

SAB 5 DICEMBRE LUSSEMBURGO ROCK HALL

DOM 6 DICEMBRE PARIGI TRIANON

MER 8 DICEMBRE MONACO PHILARMONIE

VEN 11 DICEMBRE LOSANNA SALLE METROPOLE

DOM 13 DICEMBRE BARCELLONA AUDITORIUM FORUM

LUN 14 DICEMBRE MADRID IFEMA PALACIO MUNICIPAL