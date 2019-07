Tiziano Ferro in tour: raddoppiano le date a Milano San Siro nel 2020

A qualche giorno di distanza dal matrimonio con il fidanzato Victor, Tiziano Ferro continua a incantare i fan. Questa volta l’annuncio riguarda il suo “Tiziano Ferro Tour 2020”, una tournée così allettante da aver già cominciato a fare furore al botteghino ad un anno dalla partenza. Per assicurarsi che tutti i suoi fan possano godere dell’esperienza della sua musica al Meazza, il cantante raddoppia le sue date a Milano. Ecco quando.

Tiziano Ferro raddoppia a Milano San Siro

Appuntamento il 5 e il 6 giugno 2020 con il “Tiziano Ferro Tour”. Un successo già sorprendente, visto soprattutto che all’inizio di questi live manca ancora quasi un anno. Il tour punta a promuovere l’uscita del nuovo disco “Accetto Miracoli” che sarà pubblicato il 22 novembre 2019. Ecco tutte le date del Tiziano Ferro in Tour 2020 annunciate fino a questo momento:

30 maggio 2020, Lignano Sabbiadoro @ Stadio G. Teghil (a partire da 46 euro)

5 giugno 2020, Milano @ Stadio San Siro (a partire da 41,40 euro)

6 giugno 2020, Milano @ Stadio San Siro (a breve in vendita)

11 giugno 2020, Torino @ Stadio Olimpico (a partire da 41,10 euro)

14 giugno 2020, Padova @ Stadio Euganeo (a partire da 43,70 euro)

17 giugno 2020, Firenze @ Stadio Franchi (a partire 48,30 euro)

20 giugno 2020, Ancona @ Stadio del Conero (a partire da 41,40 euro)

24 giugno 2020, Napoli @ Stadio San Paolo (a partire da 41,40 euro)

27 giugno 2020, Messina @ Stadio San Filippo (a partire da41,40 euro)

3 luglio 2020, Bari (location non ancora annunciata, biglietti non disponibili al momento)

7 luglio 2020, Modena @ Stadio Braglia (a partire da 41,40 euro)

11 luglio 2020, Cagliari @ Cagliari Fiera (a partire da 49,45 euro)

15 luglio 2020, Roma @ Stadio Olimpico (a partire da 43,70 euro)

I biglietti per il tour di Tiziano Ferro fissato per l’anno prossimo sono già disponibili su tutte le fasce di prezzo per le varie date, eccezion fatta per quella di Bari che verrà annunciata prossimamente.

Accetto Miracoli

Nel giorno del suo 39esimo compleanno (alla fine di febbraio), Tiziano Ferro ha dato conferma che il suo nuovo progetto discografico s’intitola “Accetto Miracoli”. L’album uscirà il 22 novembre 2019 per Polydor / Universal Music Italia. Parallelamente, verrà pubblicato anche “Acepto Milagros”, release dello stesso album in lingua spagnola. L’attesa per questo nuovo progetto è alle stelle e segna un importante cambiamento nella produzione dell’artista originario di Latina. Se negli album precedenti la produzione era sempre stata affidata a Michele Canova, infatti, per questo ottavo disco il progetto passerà nelle mani di uno dei nomi più importanti del panorama musicale globale: Timbaland. Di recente, Tiziano Ferro ha collaborato con i Tiromancino, incidendo con loro una nuova versione di “Per me è importante”. Insieme a Ed Sheeran ha poi inciso “Amo soltanto te” per il nuovo album di Andrea Bocelli e ha cantato affianco a Giorgia nel singolo “Il Conforto”, estratto da “Pop Heart”.