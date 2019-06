Tiziano Ferro: le date del tour negli stadi

Il 2020 sarà un anno molto importante per Tiziano Ferro che spegnerà 40 candeline. Il cantante ha deciso di festeggiare quest’importante traguardo con tutti i suoi fan, dove? Ovviamente negli stadi. L’artista porterà in giro per l’Italia un tour con cui toccherà le principali città a suon di pop e canzoni che hanno fatto la storia della musica del Bel paese.

Tiziano Ferro: il nuovo singolo “Buona (Cattiva) Sorte”

Pochi giorni fa Tiziano Ferro ha pubblicato il singolo “Buona (Cattiva) Sorte” che fa da apripista al nuovo disco di inediti “Accetto Miracoli”, in uscita il 22 novembre 2019. La canzone ha subito ottenuto numerosissimi consensi da parte della critica e dei fan che hanno apprezzato la sperimentazione all’interno del brano.

Infatti, il re del pop italiano si è avvalso della collaborazione di Timbaland per dare vita a una canzone che sarà sicuramente uno dei tormentoni più amati di questa estate; nel corso della sua carriera il produttore americano ha lavorato con i più grandi nomi del panorama mondiale: da Cher a Justin Timberlake passando per Madonna, Rihanna, One Republic e Little Mix.

Tiziano Ferro: il tour negli stadi

Nei giorni scorsi l’artista (qui puoi trovare tutte le foto più belle del re del pop italiano) ha annunciato il tour “TZN 2020” con cui girerà l’Italia, inoltre poche ore fa ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui ha dichiarato di non veder l’ora di poter iniziare il tour così da incontrare il pubblico, queste le sue parole: “Il 2020 sarà l’anno dei miei “40” e voglio festeggiarlo insieme a voi, con tutti i successi che hanno caratterizzato questi anni insieme”.

Ecco le tappe del tour di Tiziano Ferro: