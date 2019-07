Tiziano Ferro annuncia la data di Bari allo stadio San Nicola

Dopo alcune settimane dall’annuncio del tour negli stadi del 2020, Tiziano Ferro ha finalmente ufficializzato la sede della data di Bari. Il cantautore si esibirà allo stadio San Nicola e attraverso un post sui social ha anche informato i fan che i biglietti saranno in vendita dal 26 luglio per l’Intesa Sanpaolo Presale e dal 29 luglio su tutti i circuiti abilitati: «Ce l'abbiamo fatta! Il San Nicola ci aspetta il 3 luglio 2020!». Inizialmente si era pensato all’Arena della Vittoria per ospitare lo spettacolo di Tiziano Ferro ma ora è arrivata l’ufficialità e così lo stadio San Nicola ospiterà la data della tappa pugliese del tour. Il cantautore ha anche ringraziato il Comune di Bari e la città per la disponibilità.

Il tour "TZN 2020" negli stadi

L’annuncio della tappa di Bari allo Stadio San Nicola si aggiunge alla doppia data di Milano aperta qualche giorno fa e che conferma l’attesa spasmodica in vista del tour che si terrà nell’estate 2020. Anche in questo caso Tiziano Ferro ha annunciato sui social che saranno due gli spettacoli allo Stadio San Siro, il 5 e il 6 giugno. Il tour punta a promuovere l’uscita del nuovo disco “Accetto Miracoli” che sarà pubblicato il 22 novembre 2019. Ecco tutte le date del Tiziano Ferro in Tour 2020 annunciate fino a questo momento:

30 maggio 2020, Lignano Sabbiadoro @ Stadio G. Teghil (a partire da 46 euro)

5 giugno 2020, Milano @ Stadio San Siro (a partire da 41,40 euro)

6 giugno 2020, Milano @ Stadio San Siro (a partire da 41,40 euro)

11 giugno 2020, Torino @ Stadio Olimpico (a partire da 41,10 euro)

14 giugno 2020, Padova @ Stadio Euganeo (a partire da 43,70 euro)

17 giugno 2020, Firenze @ Stadio Franchi (a partire 48,30 euro)

20 giugno 2020, Ancona @ Stadio del Conero (a partire da 41,40 euro)

24 giugno 2020, Napoli @ Stadio San Paolo (a partire da 41,40 euro)

27 giugno 2020, Messina @ Stadio San Filippo (a partire da 41,40 euro)

3 luglio 2020, Bari @ Stadio San Nicola (a breve in vendita)

7 luglio 2020, Modena @ Stadio Braglia (a partire da 41,40 euro)

11 luglio 2020, Cagliari @ Cagliari Fiera (a partire da 49,45 euro)

15 luglio 2020, Roma @ Stadio Olimpico (a partire da 43,70 euro)

I biglietti per il tour di Tiziano Ferro fissato per l’anno prossimo sono già disponibili per le varie date. Per le date di Modena, Cagliari, Torino, Milano e Roma alcuni settori sono già esauriti.

Il successo e la possibile scaletta

Il “TZN 2020” sta già macinando numeri da record. Nelle prime 24 ore sono stati letteralmente polverizzati oltre 75mila ticket. Segno che il pubblico del cantautore di Latina non vede l’ora di poterlo riascoltare dal vivo. Tiziano Ferro ha risposto alle domande dei suoi fan in una recente diretta su Instagram e ha precisato che nei concerti ci sarà sicuramente spazio per i brani “Xdono”, “La Fine”, “Alla mia età”, “Per dirti ciao”, “E fuori è buio”, “Il sole esiste per tutti”, “Ti voglio bene”, “L’Olimpiade”, “Indietro” e “Il Mestiere della vita”. Inoltre ha escluso dalla lista “Mia nonna” e “10 piegamenti”, mentre resta il dubbio per il brano “Fotografie della tua assenza”.