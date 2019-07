Tiziano Ferro, su Instagram le prime info sulla scaletta del tour 2020

Con una bella iniziativa su Instagram, Tiziano Ferro ha deciso di soddisfare la curiosità dei tantissimi fan che lo seguono e di rispondere così a tutte le domande che gli sono state poste. La marcia d’avvicinamento al tour del 2020 continua e nonostante manchi ancora un anno sono tante le informazioni che il pubblico ha chiesto al cantautore. In particolare molti fan si sono focalizzati sulla scaletta dei brani che verranno cantati da Tiziano Ferro nel TZN 2020, il tour negli stadi in programma dal 30 maggio 2020. Queste tutte le date in programma

Sabato 30 maggio 2020 – Lignano Sabbiadoro (UD), Stadio G. Teghil

Venerdì 5 giugno 2020 – Milano, Stadio San Siro (prato e prato gold esauriti)

Giovedì 11 giugno 2020 – Torino, Stadio Olimpico (prato gold esaurito)

Domenica 14 giugno 2020 – Padova, Stadio Euganeo

Mercoledì 17 giugno 2020 – Firenze, Stadio Artemio Franchi

Sabato 20 giugno 2020 – Ancona, Stadio Del Conero

Mercoledì 24 giugno 2020 – Napoli, Stadio San Paolo

Sabato 27 giugno 2020 – Messina, Stadio San Filippo

Venerdì 3 luglio 2020 – Bari (location da definire, biglietti in vendita prossimamente)

Martedì 7 luglio 2020 – Modena, Stadio Braglia (prato gold esaurito)

Sabato 11 luglio 2020 – Cagliari, Fiera (prato gold esaurito)

Mercoledì 15 luglio 2020 – Roma, Stadio Olimpico (prato gold esaurito)

Le risposte sulla scaletta di TZN 2020

Come detto Tiziano Ferro ha risposto alle domande dei suoi fan e ha precisato che nei concerti ci sarà sicuramente spazio per i brani “Xdono”, “La Fine”, “Alla mia età”, “Per dirti ciao”, “E fuori è buio”, “Il sole esiste per tutti”, “Ti voglio bene”, “L’Olimpiade”, “Indietro” e “Il Mestiere della vita”. Inoltre ha escluso dalla lista “Mia nonna” e “10 piegamenti”, mentre resta il dubbio per il brano “Fotografie della tua assenza”, molto apprezzato dallo stesso cantautore che ammette di voler ricantare presto. Tra le curiosità anche una risposta sul meeting del fan club che verrà organizzato come un vero evento pensato in grande e l’arrivo a breve di un nuovo singolo estratto dall’album “Accetto Miracoli”, in uscita il 22 novembre. Il primo brano è stato “Buona (Cattiva) Sorte” pubblicato il 30 maggio e che rappresenta la rinascita come dichiarato dallo stesso Tiziano Ferro: «È una canzone che parla al futuro, senza chiudere le porte a ciò che è stato».

L'entusiasmo per Napoli e il duetto da sogno con Ed Sheeran

Tiziano Ferro ha parlato anche delle città che sono state escluse dal suo prossimo tour. Ha quindi confermato che Genova e Cosenza non hanno stadi con concessione per i concerti, mentre sulla data di Bari ancora non si conosce la location. Tra le date previste per il TZN 2020, il cantautore si è detto molto felice di cantare allo Stadio San Paolo di Napoli, da pochissimo rinnovato per ospitare la cerimonia d’apertura dell’Universiade 2019. Non viene escluso poi un possibile tour europeo, mentre in tema musicale ha svelato il suo sogno fin da piccolo di duettare con Riccardo Cocciante. Tra gli artisti internazionali invece gli piacerebbe cantare con Shawn Mendes, Robbie Williams e Ed Sheeran. In particolare con quest’ultimo ha provato a concretizzare il duetto, ma ad oggi non è stato ancora possibile. Lo stesso cantautore è tra gli artisti più apprezzati attualmente da Tiziano Ferro insieme a Mahmood e Calcutta, come ammesso durante il botta e risposta con i suoi fan.