Tiziano Ferro, il nuovo singolo è "Buona (cattiva) sorte": il video

Un bagno nell’inchiostro, in un ambiente tetro e caratterizzato da balli hip hop. Inizia così il video di “Buona (Cattiva) sorte)", il nuovo singolo di Tiziano Ferro. Il video è stato girato a Los Angeles da Gaetano Morbioli ed è in pratica diviso a metà. Da una parte si può vedere il cantautore in bianco e nero intento a farsi un bagno nella vernice nera, mentre l’altra parte vede l’esplosione di colori e un ballo sempre più travolgente mentre cammina per le strade di Los Angeles. Si presenta così Tiziano Ferro dopo i tanti post sui social che hanno anticipato l’uscita del suo nuovo video. “Buona (Cattiva) sorte” è stato scelto come singolo per l’estate e segna il ritorno con un disco di inediti disponibile dal 22 novembre 2019. L’album si chiama “Accetto Miracoli” e vede la collabrazione tra gli altri di Giordana Angi, Francesco Gramegna, Massimiliano Pelan e Fabio De Martino.

Il tour negli stadi

Il singolo “Buona (Cattiva) sorte” è stato pubblicato lo scorso 31 maggio e ha anticipato l’annuncio del grande tour negli stadi previsto per il 2020. Il “TZN 2020” suggella i 40 anni dell’artista ed è l’occasione per festeggiare con i suoi fan: «Voglio che questo tour sia una grande e divertente festa. Sarà un album di ricordi con tutte le cose che ci hanno unito fino ad ora. Voglio sentirvi cantare tutte le canzoni, dalla prima all’ultima», queste le parole di Tiziano Ferro e pubblicate sui suoi social. Nel frattempo, nonostante manchi ancora un anno all’inizio del tour, nelle prime 24 ore sono stati già 75 mila biglietti. Un successo clamoroso che attesta ancora una volta come gli spettacoli del cantautore originario di Latina siano apprezzati da critica e pubblico. Questi i 12 show in programma, i prezzi dei biglietti partono da 41 euro:

Sabato 30 maggio 2020 – Lignano Sabbiadoro (UD), Stadio G. Teghil

Venerdì 5 giugno 2020 – Milano, Stadio San Siro (prato e prato gold esauriti)

Giovedì 11 giugno 2020 – Torino, Stadio Olimpico (prato gold esaurito)

Domenica 14 giugno 2020 – Padova, Stadio Euganeo

Mercoledì 17 giugno 2020 – Firenze, Stadio Artemio Franchi

Sabato 20 giugno 2020 – Ancona, Stadio Del Conero

Mercoledì 24 giugno 2020 – Napoli, Stadio San Paolo

Sabato 27 giugno 2020 – Messina, Stadio San Filippo

Venerdì 3 luglio 2020 – Bari (location da definire, biglietti in vendita prossimamente)

Martedì 7 luglio 2020 – Modena, Stadio Braglia (prato gold esaurito)

Sabato 11 luglio 2020 – Cagliari, Fiera (prato gold esaurito)

Mercoledì 15 luglio 2020 – Roma, Stadio Olimpico (prato gold esaurito)

La tracklist di "Accetto miracoli"

Tiziano Ferro ha già anticipato che nella scaletta ci sarà spazio anche per i più grandi successi della sua carriera. Ovviamente non mancheranno alcune delle canzoni tratte da “Accetto Miracoli”, album che sarà composto da 12 brani. Ecco la tracklist ufficiale:

Accetto Miracoli Vai ad amarti Amici per errore Seconda pelle Balla per me In mezzo a questo inverno Come farebbe un uomo Un Uomo Pop Il destino di chi visse per amare Casa a Natale Le 3 parole sono 2 Buona (Cattiva) Sorte

Oltre al titolo, alla tracklist e alla sua data di uscita, Tiziano Ferro ha reso nota anche la copertina del disco. Nell’ immagine è fotografato di spalle e di fronte è presente un quadro con una fotografia: ancora un primo piano dello stesso Tiziano Ferro. Infine, sul muro si può scorgere il disegno di un cuore con, al suo interno, le due lettere “S” e “P”, di cui ancora non è chiaro il significato.