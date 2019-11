Dal 22 novembre arriva nei negozi e in tutte le piattaforme digitali e streaming il nuovo album di Tiziano Ferro. “Accetto Miracoli” è composto da 12 brani più 2 bonus track che si potranno ascoltare solo nel formato digitale. Si tratta di due versioni alternative di “Accetto miracoli” e “In mezzo a questo inverno” riarrangiate con il pianista Julio Reyes Copello. L’unica collaborazione presente vede Tiziano Ferro duettare con Lorenzo Jovanotti nel brano “Balla per me”. La produzione dell’intero album è affidata a Timbaland e sono già stati estratti i singoli “Buona (Cattiva) Sorte” e “Accetto Miracoli”. Il terzo singolo sarà “In mezzo a questo inverno” come dichiarato dallo stesso Tiziano Ferro durante la presentazione dell’album.

Tiziano Ferro, tracklist e collaborazioni dell’album “Accetto Miracoli”

L’album è a tutti gli effetti il ritratto di un’artista che compirà 40 anni nel 2020. Al disco hanno collaborato nella stesura dei brani Giordana Angi, Francesco Gramegna, Massimiliano Pelan, Fabio De Martino, Emanuele Dabbono (cantautore di Latina) e Sergio Ciccarelli (giovane ragazzo sempre di Latina, città d’origine di Tiziano Ferro). Questa la tracklist di “Accetto miracoli”:

Vai ad amarti Amici per errore Balla per me feat. Jovanotti In mezzo a questo inverno Come farebbe un uomo Seconda pelle Il destino di chi visse per amare Le 3 parole sono 2 Un uomo pop Casa a Natale Buona (Cattiva) sorte Accetto miracoli In mezzo a questo inverno Reyes cut Accetto miracoli Reyes cut

Il tour in Italia e in Europa

Nel 2020 Tiziano Ferro sarà protagonista di un attesissimo tour negli stadi. Ecco tutte le date in programma:

30 maggio 2020, Lignano Sabbiadoro @ Stadio G. Teghil (a partire da 46 euro)

5 giugno 2020, Milano @ Stadio San Siro (a partire da 41,40 euro)

6 giugno 2020, Milano @ Stadio San Siro (a breve in vendita)

11 giugno 2020, Torino @ Stadio Olimpico (a partire da 41,10 euro)

14 giugno 2020, Padova @ Stadio Euganeo (a partire da 43,70 euro)

17 giugno 2020, Firenze @ Stadio Franchi (a partire 48,30 euro)

20 giugno 2020, Ancona @ Stadio del Conero (a partire da 41,40 euro)

24 giugno 2020, Napoli @ Stadio San Paolo (a partire da 41,40 euro)

27 giugno 2020, Messina @ Stadio San Filippo (a partire da41,40 euro)

3 luglio 2020, Bari (location non ancora annunciata, biglietti non disponibili al momento)

7 luglio 2020, Modena @ Stadio Braglia (a partire da 41,40 euro)

11 luglio 2020, Cagliari @ Cagliari Fiera (a partire da 49,45 euro)

15 luglio 2020, Roma @ Stadio Olimpico (a partire da 43,70 euro)

I biglietti per il tour di Tiziano Ferro fissato per l’anno prossimo sono già disponibili su tutte le fasce di prezzo per le varie date, eccezion fatta per quella di Bari che verrà annunciata prossimamente.

A novembre 2020 Tiziano Ferro sbarcherà invece in Europa per un tour di dieci date che partirà da Bruxelles e si chiuderà a Madrid: