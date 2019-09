In attesa del nuovo disco di inediti, in uscita il 22 novembre, per Tiziano Ferro è tempo di un nuovo singolo. Il primo estratto dall’album di imminente uscita era stato “Buona (cattiva) sorte”. Ora, ad anticipare il prossimo lavoro dell’artista di Latina è “Accetto miracoli”, title-track del nuovo album.

Accetto miracoli: il nuovo singolo di Tiziano Ferro

“Accetto miracoli” è il secondo singolo estratto dall’omonimo disco di Tiziano Ferro, la cui pubblicazione è in programma per il 22 novembre, su etichetta Universal Music. La canzone è in rotazione radiofonica dal 19 settembre e segue il singolo di lancio dell’album, “Buona (cattiva) sorte”. Il brano, una ballata molto intensa, è stato prodotto da Timbaland. A firmarlo, invece, è stato lo stesso Tiziano Ferro in coppia con Giordana Angi. «La canzone prende in esame il rapporto con il proprio destino, parlando dell’argomento in maniera aperta, senza una connotazione necessariamente religiosa» ha dichiarato l’artista di Latina nel raccontare il brano. «A volte dobbiamo essere capaci di consegnarci al nostro destino, senza forzarne l’andamento, e quando ci affidiamo a quello che ognuno chiama come vuole, Dio, Universo, potere superiore, poi le cose vanno molto bene, i miracoli accadono». Il testo di Accetto miracoli:

Non mi toccare perché ti odio

Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno

E riderò finché non passa e ti capisco perché è la stessa

malinconia di quando tutto torna e niente resta

Cosa ti lascio di me?

E di te io cosa prendo?

Prendo un tatuaggio, prendo quella sera, prendo questa lacrima

Cosa mi lasci di te? E di me tu cosa prendi?

Scegli una canzone, scegli il mio silenzio, scelgo di non rivederti

Nasce dal colore di una rosa appassita un’altra vita

Poche idee o sempre le stesse, prometto “basta promesse”

E ho cambiato e ho cambiato e anche fosse l’ultima fermata lascio la mia vita molto meglio di come l’ho trovata

Fermo agli ostacoli, accetto miracoli

Andiamo altrove ma torneremo

non ti ho mai avuto ma tu nemmeno

non temi neanche Dio, io spero ti perdoni lui almeno

Lo avevo già previsto, le conseguenze sono tue

Ti avevo avvisato, per l’ultima volta, e con questa sono due

Nasce dal colore di una rosa appassita un’altra vita

Poche idee o sempre le stesse, prometto “basta promesse”

E ho cambiato e ho cambiato e anche fosse l’ultima fermata lascio la mia vita molto meglio di come l’ho trovata

Di come l’hai lasciata, come l’hai lasciata

Con tutto ciò che ho visto è difficile capire se esisto

e nonostante tutto ora mi guardo e poi mi chiedo dove vai

Fermo agli ostacoli accetto miracoli

Il tour negli stadi di Tiziano Ferro, nell’estate del 2020

La pubblicazione del prossimo album sarà seguita da un lungo tour nei principali stadi italiani, che avrà luogo nell’estate del 2020. Tournée al via il 30 maggio dallo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro in provincia di Udine e che terminerà il 15 dello stesso mese all’Olimpico di Roma. I concerti negli stadi di Tiziano Ferro per il “TZN2020”: