Con alcuni post mosaico su Instagram, Tiziano Ferro ha annunciato l’uscita del nuovo singolo dopo “Buona (Cattiva) Sorte”. Il brano uscirà il 20 settembre ed è “Accetto Miracoli”, title track dell’album. In attesa di ascoltare l’account di Tiziano Ferro ha pubblicato alcune stories con frasi probabilmente tratte proprio dal nuovo brano: “Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno”. Il nuovo album di Tiziano Ferro uscirà il 22 novembre e sarà prodotto da Timbaland. Arriva a tre anni di distanza da “Il Mestiere della Vita” e rappresenta un nuovo inizio per il cantautore come spiegato più volte: «Questo disco marca l’inizio di una nuova epoca per me. Un album fresco, onesto, energico, figlio dell’esigenza di consegnarmi a esperienze nuove».

Nel 2020 il tour negli stadi

In vista dell’arrivo del nuovo album, l’estate 2020 sarà scandita anche dal ritorno dei concerti negli stadi. Sono tredici le date in programma da fine maggio a metà luglio. Il tour partirà da Lignano Sabbiadoro e si concluderà a Roma. Queste tutte le date in calendario:

30 maggio 2020: Lignano – Stadio Teghil

5 giugno 2020: Milano – Stadio San Siro

6 giugno 2020: Milano – Stadio San Siro

11 giugno 2020: Torino – Stadio Olimpico

14 giugno 2020: Padova – Stadio Euganeo

17 giugno 2020: Firenze – Stadio Artemio Franchi

20 giugno 2020: Ancona – Stadio Del Conero

24 giugno 2020: Napoli – Stadio San Paolo

27 giugno 2020: Messina – Stadio San Filippo

3 luglio 2020: Bari – Stadio San Nicola

7 luglio 2020: Modena – Stadio Braglia

11 luglio 2020: Cagliari – Fiera

15 luglio 2020: Roma – Stadio Olimpico

Nel 2020 Tiziano Ferro compirà 40 anni e così come annunciato per la pubblicazione delle date del tour, ha deciso di festeggiare insieme ai suoi fan cantando i successi più importanti della sua carriera. Anche se manca ancora un anno, già dalle prime ore dell’apertura delle prevendite, i biglietti sono andati a ruba. Nelle prime 24 ore sono stati oltre 75mila i ticket acquistati. Finora sono state già confermate molte date ma, visto il largo anticipo, non è escluso che il calendario possa arricchirsi ulteriormente.

La tracklist di "Accetto Miracoli"

Negli ultimi mesi sono stati tantissimi gli aggiornamenti social di Tiziano Ferro. Prima ha scelto Instagram per raccontare ai propri fan la lavorazione del nuovo album, poi ha dato vita ad alcune sessioni live per rispondere alle domande dei suoi followers. Ora il cantautore propone alcune canzoni della sua carriera di successo alimentando la curiosità dei fan sulla scelta dei brani che verranno portati nel nuovo tour negli stadi. Ovviamente al centro dello spettacolo ci sarà “Accetto miracoli”, settimo album in studio di Tiziano Ferro. Sarà composto da 12 brani e lo stesso giorno della pubblicazione dell’album, Tiziano Ferro incontrerà a Milano gli iscritti al suo fanclub che potranno così ascoltare con lui il disco. Questa la tracklist completa di “Accetto miracoli”: