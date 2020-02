Emma Marrone è pronta per salire per la quarta volta sul palco del Teatro Ariston , ma questa volta come ospite. La voce di “Corri” ha confermato la notizia pubblicando una foto sul suo profilo Instagram. Vediamo insieme tutti i dettagli .

di Matteo Rossini

Emma Marrone sarà al Festival di Sanremo. Pochi minuti fa gli account social della kermesse musicale hanno rivelato la presenza della voce di “Stupida Allegria” sul palco del Teatro Ariston, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ci siamo, tra meno di una settimana la settantesima edizione del Festival di Sanremo si abbatterà come un ciclone sul mondo dello spettacolo italiano. In queste ore l’attenzione dei media è tutta rivolta all’evento televisivo che ogni anno raccoglie milioni di persone davanti al piccolo schermo.

Nelle ultime ore la polemica riguardante la presenza di Junior Cally, il duetto di Elettra Lamborghini con Myss Keta, la spettacolare scenografia realizzato da Gaetano Castelli e il duetto di Massimo Ranieri con Tiziano Ferro sono stati tra gli argomenti più discussi sul web, ora una nuova notizia ha conquistato i social, stiamo ovviamente parlando della presenza di Emma.

Emma Marrone: la cantante sarà ospite il 4 febbraio

Infatti, la voce di “Cercavo Amore” sarà ospite nel corso della prima serata del Festival di Sanremo (qui potete trovare gli artisti che hanno vinto più volte), prevista per martedì 4 febbraio 2020. La notizia è stata confermata dagli account social della kermesse musicale e subito ripresa dalla cantante che condiviso un post sul suo profilo Instagram che vanta più di quattro milioni follower che ogni giorno seguono la sua vita tra viaggi in treno, servizi fotografici, momenti di relax con gli affetti più cari e backstage dei concerti.

Emma Marrone: “È davvero un grande orgoglio”

Emma Marrone ha pubblicato uno scatto con alcune immagini di tutte le sue partecipazioni al Festival di Sanremo: nel 2011 in gara con i Modà sulle note di “Arriverà”, nel 2012 vittoriosa con il brano “Non è l’inferno” e nel 2015 come valletta al fianco di Carlo Conti. Queste le parole della cantante utilizzate come didascalia: “Sono salita su quel palco meraviglioso in tante forme diverse ed è sempre stato bellissimo. È davvero un grande orgoglio ritornare a Sanremo per la 70ª edizione da ospite! Grazie a tutti e ci vediamo Martedì”.