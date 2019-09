Super Bowl 2020: sarà Jennifer Lopez a esibirsi?

Jennifer Lopez , ospite della trasmissione americana " LIVE Kelly and Ryan ", si è pronunciata riguarda alla possiblità di vederla come entertainer del Super Bowl 2020 .

Nonostante manchino ancora parecchi mesi all’atteso Super Bowl 2020, le voci riguardanti il nome di chi potrebbe avere l’onere e l’onore di esibirsi durante l’evento sportivo si fanno sempre più insistenti. Nelle scorse settimane alcuni indiscrezioni hanno parlato della possibilità di vedere Jennifer Lopez come entrertainer dello show.

Poche ore fa la cantante di “If You Had My Love” è stata ospite della trasmissione americana “LIVE Kelly and Ryan” in cui si è pronunciata riguardo alla sua presenza.

Super Bowl: il record di Katy Perry

Il Super Bowl è l’evento mediatico per eccellenza, uno show in grado di attirare l’attenzione di milioni di telespettatori in tutto il mondo. Con il passare del tempo la finale ha assunto sempre più importanza fino a diventare un vero e proprio riconoscimento per gli artisti che hanno avuto la possibilità di esibirsi nell'halftime.

Nel corso degli anni alcuni dei più grandi nomi della musica hanno infiammato il palco, tra questi Michael Jackson, Justin Timberlake, Lady Gaga, Madonna, e Katy Perry che al momento detiene il Guinness World Record per l’esibizione più vista nella storia degli Stati Uniti d’America con oltre 118.000.000 di telespettatori, addirittura superiori a quelli della partita.

Jennifer Lopez risponde alle domande sul Super Bowl

Jennifer Lopez (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) ha da poco festeggiato il traguardo dei cinquant’anni regalandosi un tour e la nuova pellicola “Hustlers” in cui riveste i panni di una spogliarellista.

Poche ore fa la cantante, ospite di “LIVE Kelly and Ryan”, si è pronunciata sulla sua possibile presenza: “Non lo so. Lo so che tutti me lo stanno chiedendo e pensano che stia dicendo delle cose alle persone, ma non so ancora niente”.

Successivamente il conduttore le ha chiesto se in teoria accetterebbe, questa la risposta di Jennifer Lopez: "In teoria sì, lo farei. Lo sai, è qualcosa di cui abbiamo parlato per così tanti anni e sarebbe bello. Non posso dire che non mi piacerebbe”.