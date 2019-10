Antartide, l’accumulo di ghiaccio può innescare una nuova era glaciale

Un aumento del ghiaccio marino in Antartide potrebbe essere la causa scatenante della prossima era glaciale. L’ipotesi è stata lanciata da un gruppo di scienziati dell'Università di Chicago, che hanno condotto una serie di simulazioni al computer e pubblicato un articolo dettagliato sulla rivista ‘Nature Geoscience’. Stando a quanto ottenuto dal loro studio è emerso che, qualora si accumulasse ghiaccio marino in Antartide, esiste il serio rischio che si crei una specie di coperchio sull'oceano. Quest’ultimo, con la sua presenza, bloccherebbe lo scambio di anidride carbonica con l'atmosfera e darebbe il via ad un effetto serra al contrario, con la conseguenza di raffreddare la Terra e far entrare il pianeta in una nuova era glaciale, dopo quella che si è verificata oltre due milioni di anni fa, nel corso dell'era pleistocenica.

I meccanismi della glaciazione

Da anni, dicono gli scienziati americani in un articolo apparso sul sito dell’ateneo di Chicago, è chiaro che il clima della Terra è come una gigantesca macchina in cui si tira una leva e una nutrita serie di eventi inizia a verificarsi. Eppure molti dei passaggi che riguardano questi avvenimenti sono rimasti avvolti dall'incertezza. “Una domanda chiave in questo campo è quella che riguarda i motivi che hanno coinvolto la Terra ad entrare e uscire periodicamente dalle ere glaciali", ha detto il professor Malte Jansen, uno degli autori della ricerca. Lo scienziato, con l’ausilio dell'ex ricercatrice post dottorato Alice Marzocchi, ha cercato di dare delle risposte illustrando come un cambiamento climatico iniziale possa inscenare una catena di eventi che porta a un'era glaciale. “Siamo attualmente in una pausa tra ere glaciali: negli ultimi due milioni e mezzo di anni, i ghiacciai hanno periodicamente coperto la Terra e poi si sono ritirati”, dicono gli esperti. Gli scienziati americani, così, hanno messo insieme indizi su come funzioni questo processo di glaciazione e su come si sia innescato. È probabile che lievi modifiche all'orbita terrestre abbiano portato ad un certo raffreddamento. Ma questo motivo da solo non basterebbe a dare delle spiegazioni plausibili.

Lo scambio di carbonio tra atmosfera e oceano

"La spiegazione più plausibile è che ci sia stato qualche cambiamento nelle modalità di scambio del carbonio tra l'atmosfera e l'oceano", ha detto Jansen. Nella sua ipotesi, l'atmosfera si raffredda abbastanza da favorire la nascita del ghiaccio marino antartico. "L'Oceano Antartico intorno all'Antartide svolge un ruolo chiave nella circolazione oceanica, in quanto è una regione in cui le acque profonde salgono in superficie prima di scomparire di nuovo nell'abisso", ha detto Jansen. "Di conseguenza, l'aumento del ghiaccio marino antartico ha conseguenze fuori misura", come quella di creare un coperchio di ghiaccio che cambia la circolazione oceanica, ma blocca anche fisicamente l'oceano nello scambio di anidride carbonica con l'atmosfera. Ciò significa che sempre più carbonio viene attirato nell'oceano profondo e rimane lì. E una minore quantità di anidride carbonica nell'atmosfera porterebbe ad un effetto serra inverso, facendo raffreddare il pianeta. "Ciò suggerisce che quando la temperatura diminuisce, viene rilasciato meno carbonio nell'atmosfera, che provoca un maggiore raffreddamento", spiegano i ricercatori.

Il ruolo degli oceani

In sostanza, i risultati di questa ricerca sono un altro passo verso la comprensione di come funziona il clima della Terra su lunghe scale temporali, hanno detto gli scienziati. "L'oceano è il più grande serbatoio di carbonio nel corso dei tempi geologici", ha detto la Marzocchi. "Studiare il ruolo che l'oceano svolge nel ciclo del carbonio ci aiuta a simulare in modo più accurato i futuri cambiamenti ambientali".