Aurora boreale in Italia, possibile tempesta solare a Capodanno

Il 2025 potrebbe iniziare con lo spettacolo dell’aurora boreale. A dirlo sono gli scienziati dello Space Weather Prediction Center della NOAA, ovvero la National Oceanic and Atmospheric Administration. L’incremento dell’ attività solare registrata tra il 29 e il 30 dicembre ha provocato l’espulsione di tanti “brillantamenti solari” di diverse intensità che dovrebbero raggiungere la Terra permettendo la visione dell’aurora anche a latitudini medie, più basse del consueto, e quindi anche in Italia.

Possibili tempeste geomagnetiche

Come spiega la NOAA, da un paio di grandi macchie solari sono stati sprigionati circa 20 brillamenti di classe M e anche tre di classe X, ovvero i più potenti. Si tratta di espulsioni di massa coronale (CME), eruzioni di plasma solare che dovrebbero impattare sulla Terra tra il 31 dicembre e il 1° gennaio provocando tempeste geomagnetiche di intensità da moderata (G2) a forte (G3). Gli scienziati hanno quindi emesso un avviso di allerta elevata per l’ultima giornata dell’anno, riservandosi di osservare e valutare con il passare delle ore l’intensità del fenomeno per il giorno seguente. “Non conosceremo il vero potenziale dei livelli delle perturbazioni geomagnetiche fino a quando le CME non arriveranno a 1 milione di miglia dalla Terra (quando saranno circa 30-60 minuti dal nostro pianeta) e la loro struttura e intensità potranno essere misurate dai nostri osservatori e veicoli spaziali. Inoltre, non si prevede che le espulsioni di massa coronale colpiranno direttamente la Terra e questo rende ancora più complesso prevederne l’intensità”, fanno sapere dalla NOAA.