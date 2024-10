Nasa, il Sole ha raggiunto il picco del ciclo di attività

Durante i picchi, l'attività solare e quindi le possibilità che si verifichino tempeste eletromagnetiche è molto maggiore. Possibile quindi, come già avvenuto negli ultimi mesi, la comparsa di aurore boreali nei cieli italiani, anche per il 2025. Il brillamento più intenso di questo ciclo ha raggiunto un valore di X9, entrando fra i primi 15 più potenti mai registrati

Un ciclo solare dura 11 anni circa. Parte al suo punto più freddo, disegna una curva e raggiunge i livelli di massima intensità circa a metà del processo, per poi riscendere e raffreddarsi negli anni rimanenti. Attualmente ci troviamo al picco del 25esimo ciclo solare, cominciato nel 2019 e che terminerà nel 2030. Ad annunciarlo sono Nasa, agenzia americana Noaa e il Gruppo internazionale di Previsione del Ciclo Solare, che hanno anche sottolineato come il periodo di massima attività non sia concluso e che si protrarrà probabilmente anche per il prossimo anno. Significa che potrebbero esserci ancora molte altre tempeste elettromagnetiche e, forse, altri fenomeni come quelli degli scorsi mesi in cui, anche nei cieli italiani, è stato possibile ammirare le aurore boreali.