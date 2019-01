Cumuli di ghiaccio emergono dall'acqua delle cascate del Niagara, rendendo ancora più impressionante uno degli spettacoli naturali più suggestivi al mondo. Il fenomeno è stato provocato dall'ondata di freddo che ha investito il Nord-Est degli Stati Uniti, comprese le sponde del fiume Niagara, che segna il confine con il Canada.



Temperature gelide nel nord-est



Le immagini dei salti d'acqua parzialmente congelati sono state girate da un hotel della zona il 22 gennaio e caricate sulla piattaforma Storyful. Si vedono pezzi di ghiaccio che affiorano sulla superficie dell'acqua, immediatamente prima di una cascata. Negli ultimi giorni, la parte nordorientale degli Stati Uniti ha subito un brusco abbassamento delle temperature: come riporta la Nbc, si sono registrati fino a 20 gradi in meno rispetto alla media del periodo nel Vermont e nello Stato di New York, dove si trovano le cascate del Niagara. Sei persone sono morte in incidenti causati dal maltempo e le condizioni meteo hanno reso difficoltosi gli spostamenti e provocato la cancellazione di molti voli. Anche la città di New York è stata investita da venti gelidi e le autorità hanno consigliato agli abitanti di prevenire il congelamento vestendosi a strati e coprendo la pelle esposta.