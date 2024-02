Villadei a Sky TG24: "L'emozione è stata fortissima"

"La cosa più bella è stata vedere l’Italia di notte" dallo spazio: queste le parole del colonnello dell'areonautica militare in collegamento da Houston dopo aver preso parte alla Axiom Mission 3. Per il pilota è attesa una settimana di monitoraggio da parte dei medici dopo il rientro sulla Terra

"L’emozione è stata fortissima fin dal decollo", lo ha detto Sky TG24 l'astronauta Walter Villadei, in collegamento da Houston dopo essere rientrato dalla Stazione Spaziale Internazionale dove ha preso parte alla Axiom Mission 3. Il pilota è rimasto 21 giorni in orbita: "La cosa più bella è stata vedere l'Italia" dallo Spazio. Il colonnello dell'areonautica militare è alla sua prima esperienza sull'Iss e ha spiegato che al rientro sulla Terra è prevista una settimana di monitoraggio da parte dei medici, ma per il momento "va benissimo, ho anche già ripreso a fare un po' di attività fisica". Poi è entrato nel dettagli della missione a cui ha preso parte.