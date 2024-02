L'astronauta Villadei a Sky TG24 dalla ISS: "Grande soddisfazione"

L'astronauta italiano, Walter Villadei , ha parlato in collegamento a Sky TG24 della sua missione nello spazio . "Il processo di adattamento dell'organismo umano in volo spaziale è un processo che richiede qualche ora, a volte dei giorni, ma è un processo molto rapido", ha raccontato direttamente dalla Stazione spaziale internazionale. "Trascorse le prime ore di volo in micro gravità, l'organismo si adatta percependo il nuovo ambiente come se fosse il proprio. Quindi, in questo contesto della stazione mi trovo molto bene e dal punto di vista emotivo è una grande soddisfazione essere qui dopo anni di addestramento". ( LA MISSIONE AXIOM 3 )

"Portiamo innovazione scientifica"

Walter Villadei è felice di far parte di questa missione: "Nella missione Axiom 3 Voluntas portiamo innovazione scientifica per fare ricerca su quelli che sono gli effetti della micro gravità e delle radiazioni sull'organismo umano per ridurre i rischi in un'eventuale espansione verso Luna e Marte e portiamo tecnologia pregiata: tessuti innovativi, tute spaziali che potrebbero consentire di monitorare la salute degli astronauti. Noi disponiamo di eccellenze nel campo della tecnologia, della scienza, della creatività, riconosciute in tutto il mondo". Infine: "Il Made in Italy dispone di filiere non solo tradizionalmente vicine al mondo spaziale e aerospaziale, ma anche di molti altri contesti che, in questa trasformazione molto rapida dell'esplorazione dello spazio, potranno dare un contributo fondamentale. E il Made in Italy potrà certamente continuare a essere protagonista nei prossimi decenni grazie a questa capacità di innovare, di creatività e di tecnologia che anche questa missione punta a dimostrare. Di essere ancora una volta l'eccellenza e la frontiera per l'esplorazione dello spazio".