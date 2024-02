Spazio, attesa per rientro missione Ax-3. A bordo il pilota Villadei

La missione

In queste settimane l'equipaggio è stato impegnato a portare avanti 30 esperimenti scientifici, 13 dei quali italiani. Negli ultimi giorni di permanenza sulla Stazione Spaziale è stato completato uno dei sei esperimenti dell'Aeronautica Militare, che intendeva verificare come la microgravità influenza il funzionamento delle cellule che rivestono le pareti interne dei vasi sanguigni. I risultati forniranno un altro elemento utile a comprendere il modo in cui l'organismo umano reagisce all'assenza di peso, in vista di future missioni spaziali di lunga durata. Quattro gli studi coordinati dall'Agenzia Spaziale Italiana, che ha raggiunto quota 83 esperimenti realizzati in orbita dal 1997. Tra questi, uno sulla proteina beta amiloide, che promette informazioni importanti per la prevenzione e la cura delle malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, una ricerca sulla fertilità femminile in condizioni di assenza di peso e il test di un software per il monitoraggio dei pericoli provenienti dallo spazio. Il contributo dell'industria italiana è andato dalla misura in tempo reale del flusso di particelle cosmiche dell'azienda costruttrice di automobili Dallara, all'utilizzo di un nuovo protocollo messo a punto da Mental Economy con il supporto di Pwc Italia per migliorare l'efficienza neuronale di chi svolge attività stressanti. Il progetto della Gvm Assistance era dedicato alla telemedicina, con il monitoraggio in tempo reale dei parametri vitali, mentre guardava all'abbigliamento spaziale quello della startup Spacewear, che ha messo a punto una tuta hi-tech super-leggera, studiata per il comfort di chi la indossa, dotata di sensori e in grado di conservare la temperatura corporea.