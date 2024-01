Spazio, Villadei saluta i pazienti del Bambino Gesù dall'ISS

Direttamente dallo spazio Walter Villadei, il colonnello italiano a bordo della navetta Crew Dragon Freedom della missione Ax-3, ha salutato i piccoli pazienti del Bambino Gesù di Roma. L’astronauta e ufficiale dell’Aeronautica militare, in videocollegamento dalla Stazione Spaziale Internazionale, ha risposto in diretta alle domande e alle curiosità dei bambini ricoverati nell'ospedale pediatrico, radunati nella ludoteca della sede del Gianicolo. Alla domanda “Com’è la Terra dallo spazio?”, Villadei ha detto: “È straordinariamente bella. Sono stupende le sfumature azzurre degli oceani e le nevi sulle vette dell’Himalaya. È bello quando si passa sull’Italia, di notte con le luci o anche di giorno, e la si attraversa in un momento”.

Villadei in diretta dalla Stazione Spaziale Internazionale

Il collegamento audio e video rientra tra le attività che Villadei svolge nella missione Ax-3 Voluntas. Il colonnello italiano ha spiegato ai bambini che il lavoro a bordo della ISS consiste nell’effettuare una serie di esperimenti per studiare e mitigare gli effetti fisiologici del volo spaziale sugli esseri umani, capire i cambiamenti biologici legati alla salute e alle malattie sulla Terra e condurre attività per valorizzare le competenze italiane in campo operativo, tecnologico e commerciale applicate allo spazio.

L’argomento che più ha appassionato i pazienti del Bambino Gesù è stato il cibo. Villadei ha mostrato le buste alimentari usate dagli astronauti e i contenitori con le cannucce per bere acqua e bevande. Sul tema pasta, l’astronauta ha risposto: “Non si può cucinare come sulla Terra perché non si può far bollire l’acqua” ma “è stato sperimentato un modo nuovo di cucinarla facendola riscaldare per 30 minuti”.