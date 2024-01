Partita la missione spaziale Axiom-3 con l'italiano Villadei a bordo

Lanciata con successo la missione Ax-3 di Axiom Space, partita alle 16.49 locali (le 22.49 italiane). A bordo della capsula Crew Dragon di SpaceX vola il colonnello italiano e astronauta dell'Aeronautica Militare Italiana Walter Villadei, che ha il ruolo di pilota. È l'ottavo astronauta italiano in orbita. Insieme a lui ci sono il comandante e veterano della Nasa Michael Lopez-Alegria, lo svedese Marcus Wandt della nuova classe di astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea, e il primo astronauta turco Alper Gezeravci. A portare in orbita l'equipaggio è stato il razzo Falcon9 di SpaceX, posizionato sulla piattaforma 39° del Kennedy Space Center a Cape Canaveral, in Florida.

La missione

L'aggancio alla Iss è previsto alle 11.15 italiane di sabato 20 gennaio e circa due ore più tardi, alle 13.00 italiane, dovrebbero essere raggiunte le condizioni per l'apertura del portello. A ricevere i quattro uomini della Crew Dragon saranno i sette astronauti a bordo della Stazione Spaziale, al comando del danese Andreas Mogensen dell'Esa. Il viaggio durerà 14 giorni. "La partenza della missione AX-3 è significativa per la comunità spaziale del nostro Paese e per Thales Alenia Space e i suoi azionisti, in particolare Leonardo, alla luce della partnership con Axiom, del nostro impegno per la realizzazione della prima Stazione Spaziale commerciale al mondo e della collaborazione con l'Aereonautica Militare volta a promuovere l'accesso all'orbita bassa terrestre", ha dichiarato Massimo Comparini, amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia. “Siamo di fronte ad un cambio di paradigma epocale, come tanti ce ne sono stati nel corso della nostra storia centenaria", ha detto il Capo di Stato Maggiore AM, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti. "E l’Aeronautica Militare, con le sue competenze peculiari in questo dominio che è la naturale estensione di quello aereo, vuole essere protagonista di questo cambiamento, facendo anche da stimolo per lo sviluppo ed il successo di un nuovo modello di sinergia tra pubblico e privato di cui questa missione è un esempio significativo”, ha aggiunto.