Eclissi solare del 25 ottobre 2022 visibile in Italia, come vederla

Sarà possibile orsservarla a partire dalle undici di domani mattina. Il Sole sarà coperto per quasi un terzo: ecco come godersi lo spettacolo in sicurezza ascolta articolo Condividi

Conto alla rovescia per l’eclissi solare. Domani la Luna si frapporrà tra il Sole e la Terra dando vita ad uno degli eventi astronomici più spettacolari di sempre. In Italia sarà parziale, con una percentuale di diametro solare coperto che andrà dal 29% circa del nord Italia, al 22% circa del sud, quindi non si vedrà scendere di colpo la notte, ma certamente si potrà apprezzare una significativa diminuzione della luce solare.

leggi anche Cile, il tramonto durante l'eclissi solare parziale. VIDEO Guardare il sole a occhio nudo non è una buona idea, dal momento che la radiazione luminosa può provocare danni permanenti alla vista. Ma gli occhi sono particolarmente capaci di compensare i cambiamenti di luminosità, pertanto per percepire l’inizio dell’eclissi - senza guardare direttamente il sole - si possono adottare alcuni stratagemmi: per esempio prendere un punto di riferimento, come un edificio, e guardarlo a intervalli per notare i cambiamenti di illuminazione.

Osservarla in sicurezza vedi anche Eclissi lunare, le immagini dal mondo della Superluna Rossa. FOTO L’eclissi di domani rientra nella famiglia Saros, una serie di eclissi separate tra loro da un intervallo di 6.585 giorni, pari a 18 anni, 10 giorni e 8 ore (o 18 anni, 11 giorni e 8 ore, a seconda di quanti anni bisestili cadono nell’intervallo temporale). Per ammirare il fenomeno naturale il fai da te è da evitare: non si devono usare vecchie fotografie, radiografie, vetri affumicati o occhiali da sole, che esporrebbero a rischi inutili. Meglio acquistare filtri e occhiali appositi, disponibili anche online a un prezzo tutto sommato contenuto; in alternativa, ci si può servire anche di occhiali da saldatore, purché abbiano un indice di protezione almeno numero 14, reperibili nei negozi di ferramenta.

Consigli per fotografarla vedi anche Viaggi, i 12 fenomeni naturali da vedere almeno una volta nella vita Anche per cercare di fotografarla binocoli, macchine fotografiche e telescopi sono a rischio se non si utilizzano protezioni adeguati e servono filtri appositi. Gli esperti suggeriscono di regolare manualmente messa a fuoco ed esposizione, perché la grande quantità di luce solare può ingannare i sensori della macchina fotografica.