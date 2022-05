Eclissi lunare, le immagini dal mondo della Superluna Rossa. FOTO

1/15 ©Getty

Occhi al cielo in tutto il mondo per la Superluna Rossa, l'eclissi totale che avviene quando la Luna piena si trova nel punto della sua orbita più vicino alla Terra. Il fenomeno è stato solo parzialmente osservabile dall’Italia, perché il culmine è stato nel momento in cui la Luna stava tramontando. È stata la prima eclissi totale delle due previste nel 2022: quella del prossimo 8 novembre sarà del tutto invisibile dal nostro Paese. (Nella foto la Superluna vista da Cagliari)

