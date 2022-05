Cile, il tramonto durante l'eclissi solare parziale. VIDEO

In un video girato in Cile si vede il Sole scomparire dietro la Luna, nello stesso momento in cui tramonta nell'oceano Pacifico

Un'eclissi parziale di Sole è stata visibile da alcuni Paesi dell'America Latina e da alcune zone dell'Antartide. Il fenomeno, come riporta la Nasa , è avvenuto sabato 30 aprile ed è stato ammirato principalmente in Argentina, Uruguay e Cile. Da quest'ultimo Paese è infatti stato girato il video che è poi diventato virale sui social. Si vede chiaramente il Sole che, negli stessi attimi in cui sta tramontando nell'oceano Pacifico, viene coperto dalla Luna e scompare parzialmente. Nel momento di massima copertura, la Stella è stata oscurata per circa il 40% e il punto migliore di osservazione è stata la Patagonia. L'eclissi è avvenuta intorno alle 17,40 ora locale, ovvero circa le 22,40 italiane.

Prossimi eventi

Il 25 ottobre 2022 è prevista la prossima eclissi parziale di Sole che sarà visibile anche in Italia, in gran parte dell’Europa, dell’Africa settentrionale, del Medio Oriente e dell’Asia occidentale. La fase massima di copertura sarà intorno alle 12,13 alla latitudine di Milano. Il Sole tuttavia, stando alle previsioni, sarà oscurato dalla Luna solo per il 27%. Le due eclissi di Luna in programma per il 2022 si verificheranno invece il 16 maggio e l’8 novembre. Saranno entrambe totali, anche se solo la prima sarà visibile dall’Italia.