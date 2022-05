Il calendario lunare di maggio 2022

Il mese di maggio 2022 si prospetta davvero speciale: la Luna dei fiori, considerata già unica nel suo genere dai nativi americani, sarà completamente oscurata dal Sole. L’eclissi di Luna offrirà uno spettacolo visibile anche in Italia ascolta articolo Condividi

Se aprile ci ha regalato l’emozionante spettacolo della Luna Piena Rosa, maggio non si prospetta essere da meno. Il nuovo mese è pronto ad ospitare la magica Luna dei Fiori, considerata sacra dai nativi americani, che il 16 maggio sarà in fase di piena. Non solo: la notte tra il 15 e il 16 maggio offrirà l’emozionante spettacolo dell’eclissi totale di Luna, in particolare tra le 3.30 e le 8.50 del mattino.

L’eclissi totale di luna del 16 maggio Tra i fenomeni magici che il cielo ci offre, l’eclissi di Luna ha luogo quando la Terra si interpone tra il nostro satellite e il Sole nel momento in cui la Luna è in fase di plenilunio. Di conseguenza, la Terra viene illuminata dal Sole e la Luna viene ad essere parzialmente o totalmente oscurata. Sul nostro satellite viene quindi proiettata l’ombra della Terra, assumendo un colore rosso su tutta la superficie se l’eclissi è totale. L’evento avrà inizio nella notte tra il 15 e il 16 maggio 2022 alle 3.30 del mattino, mentre alle 4.20 avrà inizio la fase di eclisse parziale. La fase di picco dell’eclissi totale di Luna si registrerà tra le 5.30 e le 6.50 del mattino. Alle 7.50 terminerà la fase di eclissi parziale, mentre alle 8.50 si concluderà l’intera fase di eclisse. Purtroppo, l’evento sarà solo in piccola parte visibile dall’Italia perché la Luna si sposterà sotto la linea dell’orizzonte durante l’orario. La Luna del 16 maggio però non smette di serbare sorprese: secondo i dati dell’Unione astrofili italiani, il satellite disterà 362.127 km, un numero molto vicino a 361.885 km, misura presa a riferimento dall’astrologo Richard Nolle nel 1979 per definire una Superluna, ovvero una Luna piena con la minore distanza tra Terra e Luna. Pur non rientrando nella definizione di Superluna, il 16 maggio potremo godere di una Luna più grande e certamente più emozionante.

Perché la Luna piena di maggio è Luna dei Fiori Se la Luna piena di aprile era la Luna Rosa, quella di maggio è la Luna dei Fiori. Il nome ha origine dalla tradizione degli indiani d’America. Era infatti vista come Luna piena della fioritura per definizione, in quanto proprio nel mese di maggio sboccia la vegetazione più colorata e profumata. Chiamata anche Luna delle foglie verdi dai popoli Apache e Lakota, era definita Luna della grande foglia dai Mohawk. Dato il periodo di semina, in Nord America ha assunto nel tempo l’ulteriore nome di Luna della semina del mais, mentre in altre zone è definita Luna del Latte. A maggio infatti i pascoli sono verdeggianti e permettono a mucche, pecore e capre di produrre un latte particolarmente nutriente.