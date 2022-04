Il calendario lunare di aprile 2022

Che cos’è la Luna Piena Rosa del 16 aprile

Stare con gli occhi e il naso all’insù in questo mese di aprile 2022 sarà ancora più magico, non solo perché potremo ammirare la Luna cambiare continuamente attraversando le sue differenti fasi, ma anche perché ad accompagnarci in questa Pasqua di plenilunio, ci sarà la cosiddetta Luna Rosa. Di cosa si tratta? Nulla a che vedere con la colorazione della sua superficie, tra pianure e crateri lunari, quanto più un nome che fa simbolicamente riferimento ad un periodo storico molto antico. Pare infatti che, in un’epoca fortemente contrassegnata dalla natura, dove ogni suo gesto era interpretato come importante simbolo di buono o cattivo auspicio, i nativi americani scelsero di rinominare il plenilunio di aprile come Luna Rosa proprio perché in questo mese, non era raro per le tribù native osservare la crescita diffusa di un particolare tipo di fiore detto Phlox selvatico con queste inconfondibili nuaces. Luna Piena Rosa che ad aprile corrisponde quest’anno con il plenilunio di Pasqua visto che il satellite sarà interamente visibile dalla Terra proprio nella serata che precede la più importante festa cristiana. Più nel dettaglio la prossima Luna Piena sarà sabato 16 aprile alle ore 20:57 italiane, momento in cui la Luna si trova a circa 374.196 km dal Pianeta terrestre e diventerà così la prima Luna Piena visibile dopo l'equinozio di primavera dello scorso 20 marzo 2022. Un significato, quello di questa Luna Piena 2022, che diventa ancora più profondo e spirituale, poiché direttamente collegato al simbolismo più intrinseco della Pasqua cristiana, momento di rinascita, perdono e purificazione.