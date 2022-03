Calendario lunare marzo 2022

Il calendario lunare, con i suoi mesi sinodici o lunazioni, segna le trasformazioni che la Luna compie con il passare dei mesi e delle stagioni. Ecco cosa succede a marzo 2022, quando è il Novilunio e quando è attesa la prossima Luna piena ascolta articolo Condividi

Marzo non è solo il terzo mese dell’anno, che segna il tanto atteso arrivo della primavera, ma anche una nuova e ammirata fase del calendario lunare. In questo mese, la Luna appare in tutto il suo splendore con il Novilunio di mercoledì 2 marzo, ma anche la prima Luna Piena della bella stagione ormai alle porte. Ecco cos’è il calendario lunare e quali sono le più importanti fasi in cui si trova la Luna a marzo 2022.

Che cos’è il calendario lunare Molto diffuso nell’antichità e strettamente legato alle tradizioni agricole, il calendario lunare è, similmente ad un normale calendario, una raccolta dei diversi mesi e giorni dell’anno dedicati esclusivamente alle fasi che la Luna può assumere con il loro trascorrere e secondo i cambiamenti stagionali. La caratteristica principale del calendario lunare è che quest’ultimo dura poco meno dell’anno solare. Se il secondo ha 365 giorni, il calendario delle dodici lunazioni ne comprende 354 o 355. Mentre il mondo occidentale ha scelto all’unisono di utilizzare il calendario solare per scandire il passaggio dei giorni e dei mesi, molti settori hanno comunque continuato a seguire anche il calendario dettato dalle fasi lunari, specie in attività di impiego come l’agricoltura e la viticoltura i cui processi di semina, crescita, fermentazione e raccolto, sono direttamente influenzati dalla condizione della Luna.

Mercoledì 2 marzo è stato il Novilunio Secondo il calendario lunare del 2022, lo scorso mercoledì 2 marzo sarebbe stata la giornata del cosiddetto Novilunio o Luna Nuova. Cosa significa nello specifico? In gergo astronomico, si parla di Novilunio quando l’emisfero lunare solitamente visibile dalla Terra, appare completamente in ombra. Questo succede perché la Luna si trova esattamente interposta tra Terra e Sole (rispetto al quale si dice che è in congiunzione). In questa fase lunare, il noto satellite terrestre è presente in cielo nelle ore di luce - quindi durante la giornata – ed a poca distanza dal Sole, quindi impossibile da vedere per gli esseri umani che abitano il Pianeta. Quando la Luna non è in Novilunio, bensì nella condizione esattamente in opposizione al Sole, il satellite appare agli abitanti terrestri come completamente illuminato. Fase lunare che prende il nome di Luna Piena o Plenilunio e che per marzo 2022 cadrà il giorno 18.