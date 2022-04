Oroscopo del giorno, le previsioni del 1 aprile segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 1 aprile.

Marte vi dà una bella sferzata di energia vitale nel vostro mese preferito, soprattutto se siete nati dal 6 al 12 aprile. Urano vi darà inoltre grande armonia familiare. In amore Mercurio porterà un incontro fortuito ma fortunato se nati dal 5 al 14 aprile. Se invece siete nati dal 16 al 19 aprile Plutone sarà contrastante a lavoro.

Urano è trionfale nel vostro segno. In amore ascoltate con pazienza le comunicazioni della vostra dolce metà, mentre a lavoro Nettuno e Plutone vi favoriranno se siete nati nella terza decade, qualora siate impegnati con il maneggio di denaro.

Inizio mese senza troppa fatica, con prontezza di spirito. Giove annuncia stimolanti impegni per i single se nati dal 12 al 19 giugno mentre a lavoro Sole, Mercurio e Saturno vi danno manforte nelle pratiche lavorative nel mondo del marketing.

Giove è in ottimo aspetto se siete nati nella terza decade. Se siete nati dal 28 giugno al 2 luglio sarete inguaribili romantici con la vostra dolce metà grazie a Nettuno. Ottimi oggi i rapporti con i vostri capi grazie a lavoro.

Non ci sono particolari inciampi o problemi pratici oggi. Prestate però maggiormente aiuto e ascolto alla persona amata che avrà delle cose di cui parlare. Se lavorate in maniera indipendente Luna vi favorirà se nati dal 2 al 15 agosto.

Plutone e Urano sono dalla vostra parte, invece Giove e Nettuno sono dissonanti in amore, specialmente se siete single. Solidarietà e fiducia sono le emozioni che trasmettete maggiormente in ufficio oggi.

Urano vi dà ottimismo, saggezza e persuasione. Mostrate però più chiarezza nei sentimenti e non tiratevi indietro, anche perché avete Plutone, Luna e Sole che vi mettono un po’ di pressione. Il tran tran lavorativo non vi dispiace ma forse non riuscite a trovare gli stimoli giusti.

Giove, Plutone e Nettuno vi infondono grande creatività e adattabilità. Plutone vi stimola in particolare a una competizione intellettuale esaltante. Giove e Nettuno dilatano al massimo le vostre emozioni, mentre a lavoro la giornata sarà ricca di senso dell’umorismo.

Luna e Sole vi fanno cominciare il mese in allegri. Appassionati e delicati, tratterete in maniera impeccabile la vostra dolce metà grazie a Sole. Plutone vi concede grande creatività nell’ambito lavorativo.

Fase molto produttiva grazie a Plutone e Nettuno. La vostra cultura e il senso dell’umorismo saranno in grado di ammaliare la vostra dolce metà, mentre a lavoro siete forse un po’ svogliati oggi se nati dal 5 al 10 gennaio.

Niente di grave o preoccupante ma vivete un momento di leggera apatia oggi se nati dal 31 gennaio al 5 febbraio. Se nati nella terza decade Sole e Luna vi daranno una profonda intesa sessuale con la vostra dolce metà. Non andate dietro a una questione di principio per quanto concerne il lavoro.

Siete ancora tra i segni zodiacali più fortunati e tutti i pianeti vi sorreggono, tra quelli conosciuti. Alcuni vostri sogni d’amore sono sul punto di realizzarsi mentre a lavoro, grazie a Mercurio, vi mostrerete pacati ma intelligenti.