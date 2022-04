Il cielo di aprile 2022, gli eventi astronomici da non perdere

La pioggia di Liridi, il plenilunio e uno speciale allineamento di pianeti sono solo alcuni dei motivi per scrutare il cielo nelle prossime settimane

Le meraviglie del cosmo non smetteranno di stupire gli osservatori del cielo per tutto il mese di aprile caratterizzato da diversi fenomeni astronomici, visibili sia a occhio nudo che con un telescopio. I più curiosi potranno lasciarsi incantare dalla volta celeste tenendo ben presenti alcune date importanti evidenziate dagli esperti che hanno stilato l'elenco dei principali fenomeni del mese. Alla Luna piena, che illuminerà la notte col suo chiarore massimo il 16 aprile - osservabile anche senza alcuna attrezzatura - altri eventi specifici di questo periodo si riveleranno particolarmente affascinanti per chi avrà la pazienza di prendersi una pausa e mettersi a naso in su per qualche ora.

L'allineamento di Marte, Saturno e Venere Gli appassionati di astronomia sanno che il cielo di aprile, quando non offuscato da nubi e nebbie legate al maltempo o ai bruschi cambi di temperatura, è particolarmente interessante per osservare alcuni specifici eventi. Curioso l'allineamento dei pianeti delle prossime settimane, primo fra tutti l'avvicinamento di Marte e Saturno a inizio mese che, nello specifico, saranno molto prossimi tra il 4 e il 5 di aprile verso l'alba al punto da occupare lo stesso campo visivo

Marte e Saturno saranno protagonisti di movimenti importanti che coinvolgeranno anche Venere e i tre pianeti saranno molto vicini negli ultimi giorni del mese guardando verso Ovest. Venere, facilmente identificabile per lo splendore rispetto alle altre stelle, sarà più vicino a Giove con la Luna nuova, sempre negli ultimissimi giorni del mese.