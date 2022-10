Oggi l'eclissi solare, a che ora sarà visibile al massimo in Italia

Lifestyle

Nel 2022 in tanti sperano di poter tornare a viaggiare per il mondo, dopo le incertezze e le limitazioni legate alla pandemia. Il portale Volagratis ha stilato un calendario per il nuovo anno, consigliando per ogni mese una meta in cui ammirare bellezze naturali. Dal 'super bloom' nella Death Valley alla migrazione dei fenicotteri in Sardegna, dall'Aurora Australe in Tasmania all’eclissi solare in Finlandia. Ecco i luoghi da sogno per dove partire