Spazio: chi, quando e a che prezzo porterà i turisti in orbita

FORMAZIONI E REQUISITI FISICI - Per viaggiare nello spazio è necessaria una buona forma fisica. Virgin Galactic organizza brevi periodi di formazioni della durata di cinque giorni. Tra i criteri richiesti da Blue Origin al momento dell’iscrizione al volo del 20 luglio, venivano citati “non avere paura delle altezze”, “essere in grado di salire l’equivalente di sette piani in meno di 90 secondi” e “non pesare più di 100 kg”