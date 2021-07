Spazio, il 18enne Oliver Daemen volerà con Blue Origin insieme a Bezos

Il 20 luglio il ragazzo sarà sulla navetta New Shepard insieme all’ex-CEO di Amazon, a suo fratello Mark Bezos e all’82enne Wally Funk. Daemen sarà il più giovane “astronauta” della storia. Ha preso il posto dell’anonimo che aveva pagato 28 milioni di dollari all’asta per vincere il viaggio e poi ha rinunciato per un problema di date. Il 18enne era arrivato secondo con un rilancio di 27 milioni ed è quindi, pur da subentrato, il primo cliente pagante di un volo spaziale Blue Origin

Ecco l’equipaggio

Daemen è l'ultimo membro dell'equipaggio del lancio Blue Origin. È così completo il gruppo di persone che per la prima volta volerà a bordo di un razzo New Shepard per raggiungere i 100 km di quota. Insieme a Jeff Bezos (ex-CEO di Amazon) e Mark Bezos (fratello di Jeff) ci sarà l’82enne Wally Funk (candidata astronauta dell’equipaggio Mercury 13). Oliver Daemen, è stato precisato nel comunicato stampa ufficiale, non è il facoltoso che aveva pagato 28 milioni di dollari durante l'asta online di qualche settimana fa per accaparrarsi il posto. Lui con 27 milioni di dollari era arrivato secondo all'asta, ma ha preso il posto del vincitore che si è tirato indietro e ha scelto di volare su una missione successiva di New Shepard a causa di problemi legati alla data. Daemen è quindi il primo cliente pagante a volare a bordo di un razzo New Shepard.