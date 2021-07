Le nuove foto di Marte riprese da Ingenuity durante il nono volo

Le fotografie

Le immagini a colori scattate dal drone a 10 metri di altezza stanno permettendo per la prima volta di analizzare il terreno marziano. La risoluzione è molto più alta delle foto ottenute dai satelliti in orbita, che erano state finora le uniche mappe di riferimento per tracciare i percorsi dei rover. I dati mostrano con grande dettaglio le tante dune sabbiose che caratterizzano l'area: "La sabbia è una nostra grande preoccupazione", ha affermato Olivier Toupet, del Jpl e a capo del gruppo che pianifica le attività del rover Perseverance. "Se ad esempio guidiamo in discesa in una duna rischiamo di 'impantanarci' e non essere in grado di tornare indietro". Nonostante il rover sia dotato di avanzati sistemi di guida autonoma non è però in grado di identificare da solo lo spessore della sabbia e per questo sono i tecnici da terra a dover indicare su una mappa le 'zone vietate'. Grazie al drone Ingenuity, spiegano i tecnici, è ora possibile avere accesso a un nuovo modo di studiare il terreno e rendere molto più sicura la missione e più rapida la pianificazione degli spostamenti.