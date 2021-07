Elon Musk volerà nello spazio con l’astronave di Richard Branson

“Ha acquistato un biglietto per la galassia con Virgin, lo so perché sono stato io a venderglielo”, ha rivelato un ex dirigente a Forbes

Richard Branson ha convinto Elon Musk a viaggiare con lui nello spazio. Il fondatore di Space X, sulla carta rivale del patron di Virgin nell’avventura spaziale, volerà in futuro su uno dei razzi di Branson. Musk ha infatti acquistato un biglietto per Virgin Galactic nel 2006, come rivela un ex dirigente di Virgin a Forbes.

Non si conosce la data né il prezzo pagato

“Musk ha un biglietto per la galassia, lo so perché sono stato io a venderglielo”, ha rivelato Will Whitehorn, presidente di Virgin dal 2004 al 2010. Sicuramente stellare anche il costo del tagliando, anche se non è dato a sapere la cifra visto che per politica aziendale Virgin non diffonde i nomi degli aqcuirenti né il prezzo.