Virgin Galactic, primo volo con equipaggio ai margini dello spazio

Un nuovo passo verso il turismo spaziale è stato compiuto. Virgin Galactic ha effettuato con successo il suo primo volo a razzo dal New Mexico ai margini dello spazio in una navetta con equipaggio. A bordo due piloti che, accelerando fino a tre volte la velocità del suono, hanno raggiunto un'altitudine di poco più di 89 chilometri sul livello del mare, prima di rientrare planando attraverso l'atmosfera. Grande soddisfazione per il miliardario britannico Richard Branson, fondatore di Virgin Galactic, secondo cui si tratta di un incredibile passo verso i voli turistici nello spazio che, dalle sue stime, potrebbero iniziare già il prossimo anno.

Il volo effettuato con successo

Il test è avvenuto sabato con partenza dallo spazioporto Spaceport America che si trova in New Mexico. L'unità utilizzata è stata VSS Unity e non la più nuova VSS Imagine. Come già visto in passato, è stato impiegato il grande aeroplano VMS Eve che ha portato la navicella a circa 13 km di quota per poter sfruttare l'altezza e la minore densità dell’atmosfera. A quel punto c'è stato il rilascio di VSS Unity che ha dovuto contare sul suo motore a razzo per la parte rimanente del viaggio. Secondo quanto riportato dalla società, è stata toccata una velocità di Mach 3. L'altitudine massima è stata pari a poco più di 89 km (non superando quindi la Linea di Kármán posta convenzionalmente a 100 km). Tutto è andato secondo i piani e la navicella VSS Unity è riuscita a planare e tornare al punto di partenza.