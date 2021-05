SpaceX, completato con successo il test di Starship SN15. VIDEO

Atterraggio riuscito al quinto tentativo. Non è stato tutto perfetto ma è comunque un successo per SpaceX, l'azienda aerospaziale di Elon Musk. Il magnate sudafricano, tra i più ricchi al mondo non ha mai nascosto il desiderio di portare l’uomo su Marte e per farlo ha intenzione di partire proprio da qui. Nei precedenti quattro voli il prototipo di razzo Starship era esploso non riuscendo a portare a termine la missione. Ci è riuscito al quinto tentativo nonostante un piccolo incendio alla base del razzo costruito a grandezza naturale con acciaio inossidabile. La missione, partita dalla Starbase di Boca Chica in Texas, prevedeva una salita di 10 chilometri sul golfo del Messico prima di capovolgere e discendere orizzontalmente, e poi tornare di nuovo verticale in tempo per l'atterraggio.