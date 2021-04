Elon Musk: "Porterò l’uomo su Marte con SpaceX ma qualcuno morirà"

Il Ceo della prima azienda spaziale privata della storia ha in progetto di esplorare il Pianeta Rosso entro cinque anni. Durante la missione - ha detto in un’intervista con Peter Diamandis, fondatore della X Prize Foundation -“probabilmente qualcuno perderà la vita”

“Porterò l’uomo su Marte con SpaceX, ma qualcuno all’inizio probabilmente morirà”. Sono dichiarazioni forti quelle rilasciate da Elon Musk, Ceo della prima azienda spaziale privata della storia, in conversazione su Youtube con Peter Diamandis, fondatore della X Prize Foundation, organizzazione nata per promuovere innovazioni tecnologiche in vari campi, tra cui quello spaziale. Secondo le previsioni della NASA non sarà possibile calpestare il suolo marziale prima del 2033, ma Musk ha in progetto di esplorare il Pianeta Rosso entro il 2026.