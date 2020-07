Prima foto di un sistema multi-pianeta intorno a stella simile al Sole

E’ stata realizzata grazie alle elevate prestazioni dello strumento Sphere, installato sul Very Large Telescope gestito dall’Eso, l’Osservatorio Europeo Australe. Si tratta della prima immagine in assoluto mai realizzata su un sistema simile

Un evento particolarmente inconsueto e raro è stato immortalato dal VLT (Very Large Telescope) dell'ESO, l’Osservatorio Europeo Australe che è riuscito nell’eccezionale impresa di catturare la prima immagine in assoluto di una giovane stella, molto simile al Sole, accompagnata da due esopianeti giganti. Si tratta, come si legge direttamente sul sito dell’ESO, di una situazione inedita dato che, fino ad ora, gli astronomi non avevano mai osservato direttamente più di un pianeta in orbita intorno ad una stella simile al Sole.

Il telescopio VLT, infatti, è riuscito nell'impresa di individuare questo particolare sistema planetario intorno a una stella simile al nostro Sole, situata a circa 300 anni luce di distanza da noi e chiamata in gergo "TYC 8998-760-1". La produzione delle immagini è stata possibile grazie alle elevate prestazioni dello strumento Sphere installato proprio sul mega telescopio, situato nel deserto cileno di Atacama. Si tratta, spiegano gli esperti, di una possibilità importante per saperne di più su come si sono formati e come si sono evoluti i pianeti intorno al nostro Sole. "Questa scoperta ci mostra un'istantanea di un ambiente molto simile al nostro Sistema Solare, ma in una fase molto precedente della propria evoluzione", ha spiegato Alexander Bohn, studente di dottorato presso l'Università di Leida che ha coordinato la ricerca, pubblicata sulla rivista "The Astrophysical Journal Letters". "Anche se gli astronomi conoscono ormai indirettamente migliaia di pianeti nella nostra galassia, solo una piccolissima parte di questi esopianeti è stata fotografata direttamente", ha poi aggiunto Matthew Kenworthy, professore associato presso l'Università di Leida, sottolineando come "le osservazioni dirette sono importanti nella ricerca di ambienti in grado di sostenere la vita".

L'inedito scatto diffuso dal telescopio VLT - ESO/Bohn et al.