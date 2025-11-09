Polmonite interstiziale: quali sono i sintomi e come curarla

Il trattamento delle polmoniti interstiziale dipende dalla gravità dei singoli casi e dal tipo di patologia. Per la Sindrome di Hamman-Rich, ovvero la forma acuta, spesso viene utilizzata una terapia corticosteroidea, ma soprattutto il supporto ventilatorio in terapia intensiva con ventilazione meccanica non invasiva o invasiva (l’intubazione). Se il paziente supera la crisi, si procede poi con la riabilitazione polmonare fatta di esercizi e comportamenti che hanno l’obiettivo di ridurre la difficoltà a respirare e aumentare la tolleranza all’attività fisica. È importante non esporsi a situazioni di rischio dopo la guarigione perché l’organismo sarà più delicato di prima.