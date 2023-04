Endometriosi e invalidità civile: quale riconoscimento?

Se ho una forma grave di endometriosi e vivo una vita di rinunce sia in campo lavorativo, sia in campo sociale, quali diritti ho e che tipo di percorsi devo seguire per avere una speranza di vederli riconosciuti? Restano ancora molti gli interrogativi e le incognite per le tante donne che si trovano a convivere con questa malattia cronica e progressiva di tipo infiammatorio che porta alla presenza di tessuto simil-endometriale in varie parti del corpo e allo sviluppo di cisti, lesioni, aderenze che rendono il dolore una costante nelle attività quotidiane e nella vita relazionale. Dal 2006, il Parlamento italiano ha cominciato a interessarsi all’endometriosi come malattia sociale: dapprima con una indagine conoscitiva e poi collezionando, di legislatura in legislatura, una sfilza di proposte di legge che non hanno mai visto la luce. Anni in cui, a fronte di un dibattito sempre più intenso e di un'attenzione crescente sulla patologia, poco o nulla è cambiato sul versante delle tutele. Abbiamo chiesto a Cinzia Laurenza, che sui social è Avvocato­_Invalidità, di spiegarci come viene valutata la condizione di endometriosi in termini di invalidità civile. Uno dei suoi primi video da legal tiktoker è stato proprio su questa malattia, non a caso uno dei più visualizzati: “Professionalmente mi sono sempre occupata di diritti del malato, ma mi sono resa conto della diffusione e delle difficoltà che pone questa patologia con un po' di ritardo, solo attraverso alcune amiche che ne soffrono. È grazie a loro – ammette – che ho capito quanto sia importante fare qualcosa per questa categoria di donne e lavoratrici senza tutele”.

Perché una paziente con endometriosi dovrebbe aspirare a un riconoscimento di invalidità civile?

Innanzitutto, quando parliamo di punteggi nell’ambito dell’invalidità civile, parliamo di una valutazione sulla capacità del soggetto a lavorare e a svolgere le funzioni quotidiane rispetto ai propri coetanei. Chi ha zero è considerato nel massimo della propria capacità lavorativa e dell’esercizio delle funzioni quotidiane: più la percentuale si alza e più la persona soffre di un’invalidità tale da rendere estremamente difficile lavorare e svolgere normali atti quotidiani. Non si parla di impossibilità, ma di difficoltà: è inclusa la semplice capacità relazionale, che è separata da quella lavorativa. Recarsi sul posto di lavoro e passare una giornata in ufficio, ma anche uscire, cucinarsi, scegliere ogni giorno cosa fare senza essere condizionati dalla malattia, in una parola autodeterminarsi. Attività che sono precluse a chi ha una “malattia sociale” come l’endometriosi e che limita la donna in ambiti diversi, dalla vita relazionale a quella professionale.