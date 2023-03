Sindrome Smith-Magenis, cos'è e quanti sono i casi in Italia

"Ricevere una diagnosi simile credo che con tutto il dovuto rispetto possa essere quasi paragonabile al trovarsi a vivere dopo una scossa importante di terremoto – racconta Fabio, padre dell’Associazione Smith-Magenis Italia – L'impatto è devastante ti senti schiacciato da un peso che non è facile sopportare. Qualunque sia la personale risposta messa in atto, il punto di partenza, credo sia questo: ci si sente sconvolti, senza respiro, senza via d'uscita"

"Lo studio Smith nel contesto del progetto Oltre l'invisibile è l'esempio di come ci possa essere un sodalizio virtuoso tra un’associazione di famiglie – l’associazione Smith-Magenis Italia – e un centro di ricerca e cura come il Centro Malattie rare del Policlinico Gemelli – spiega la prof.ssa Roberta Onesimo, pediatra del Policlinico Gemelli di Roma - Unendo le forze si è creato un progetto di personalizzazione delle cure in malattie rare: i bambini, gli adulti verranno seguiti anche in ambito domestico domiciliare, nelle scuole, nei centri di riabilitazione, da parte di uno psicologo qualificato. Queste osservazioni verranno poi coniugate con quelle che sono le valutazioni strutturate, per creare un profilo neuropsicologico comportamentale sempre più noto, sempre più conosciuto, nel contesto di una malattia rara che sembrava fino ad adesso sconosciuta”.

L'obiettivo dello studio è quello di riuscire a redigere un documento di linee guida rispetto alla sindrome, "riconosciute finalmente a livello nazionale - è l'auspicio di Fabio - Uno strumento indispensabile al raggiungimento di diagnosi precoci e a prese in carico tempestive e mirate al maggior bene possibile dei sindromici con finalmente le indicazioni terapeutiche chiare e condivise su tutti i territori. Troppe volte ancora oggi le famiglie si sentono rispondere da clinici, insegnanti, terapisti: “mi spiace, non conosco, non ne sappiamo nulla”. Ecco con le linee guida, questo non dovrà più succedere”.

L'importanza di conoscere la sindrome di Smith-Magenis

Conoscere la sindrome, acquisire maggiore consapevolezza su cosa fare quando si riceve la diagnosi e quale percorso intraprendere sono passi necessari.

“L’impatto della diagnosi sulle famiglie è praticamente sempre devastante. In molti casi è preceduta da mesi o anni durante i quali dapprima si rende conto che qualcosa non va nel bambino, poi si ricerca lungamente la causa di queste anomalie. Come detto si tratta di una malattia rara, quindi molti specialisti e addetti ai lavori ancora non la sanno riconoscere e diagnosticare – precisa il dott. Valacchi – A seconda dei casi, questo può generare nelle famiglie, o la speranza che non ci sia una vera e propria malattia da dover affrontare, o in altri casi il timore che le problematiche del figlio resteranno per sempre prive di una spiegazione. Quando poi la diagnosi arriva, dopo anni faticosi e stressanti, occorre molto tempo per metabolizzarla e per trovare il giusto modo di inserirla all'interno della propria storia di vita come genitore”.

Fondamentale, dunque, è conoscere, informare e sensibilizzare, come ribadisce Fabio, che aggiunge: "Credo davvero che avere la possibilità di trattare questi temi sia cosa rara e preziosa. E indispensabile per dare voce a chi non ne ha e fondamentale per provare a crescere insieme come società civile".

