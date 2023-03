2/15 ©IPA/Fotogramma

Il nuovo progetto, coordinato da OBC Transeuropa per l’European Data Journalism Network, ha preso in considerazione 145.933 strade di 30 grandi città che si trovano in 17 Paesi dell’Europa. È emerso che oltre il 90% delle strade intitolate a persone sono dedicate a uomini bianchi. “Dove sono finiti tutti gli altri abitanti d'Europa? La mancanza di diversità nella toponomastica la dice lunga sul nostro passato e contribuisce a plasmare il presente e il futuro dell'Europa”, spiegano gli autori (foto: a Milano una via ribattezzata per protesta)

Per il 77% degli italiani i lavori domestici sono da donne. L'indagine sugli stereotipi