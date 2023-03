Papa: “La donna è primo materiale di scarto, non taciamo questa piaga”

“La donna è il primo materiale di scarto. Non possiamo tacere di fronte a questa piaga del nostro tempo", ha detto Bergoglio ricevendo in udienza in Vaticano i membri della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice e della Strategic Alliance of Catholic Research Universities (Sacru), in occasione della presentazione del volume: "More women's leadership for a better world. Care as a driver for our common home"

"Ogni persona va rispettata nella sua dignità e nei suoi diritti fondamentali: istruzione, lavoro, libertà di espressione, e così via. Questo vale in modo particolare per le donne, perché più facilmente soggette a violenze e soprusi. La donna è il primo materiale di scarto. Non possiamo tacere di fronte a questa piaga del nostro tempo", ha detto Papa Francesco ricevendo in udienza in Vaticano i membri della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice e della Strategic Alliance of Catholic Research Universities (Sacru), in occasione della presentazione del volume: "More women's leadership for a better world. Care as a driver for our common home".