Papa Francesco: "Se la stanchezza mi annebbierà darò le dimissioni"

Papa Francesco in futuro potrebbe valutare un'ipotesi di dimissioni in caso di "una stanchezza che non ti fa vedere chiaramente le cose, la mancanza di chiarezza, di sapere valutare le situazioni" e "anche il problema fisico, può darsi". In un'intervista alla televisione svizzera Rsi, anticipata da Corriere, Repubblica e Stampa, fa il bilancio dei 10 anni del pontificato. "Quella del ginocchio è stata un'umiliazione fisica, anche se adesso sta guarendo bene", ha aggiunto. ( IL DOLORE PER LE VITTIME DI CUTRO )

Parla della guerra, "cominciata a pezzetti e adesso nessuno può dire che non è mondiale". Putin? "Sa che sono a disposizione. Ma lì ci sono interessi imperiali, non solo dell'impero russo. È proprio dell'impero mettere al secondo posto le nazioni. Gli parlerei chiaramente come parlo in pubblico. È un uomo colto. Il secondo giorno della guerra sono stato all'ambasciata di Russia presso la Santa Sede a dire che ero disposto ad andare a Mosca a patto che Putin mi lasciasse una finestrina per negoziare. Mi scrisse Lavrov dicendo grazie, ma non è il momento. Putin sa che sono a disposizione".