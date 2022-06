2/9 ©Ansa

Il 5 giugno l’Associated Press ha pubblicato un articolo dal titolo “Pope Francis fuels new speculation on future of pontificate” (Papa Francesco alimenta nuove speculazioni sul futuro del pontificato, ndr) in cui si fa riferimento al suo annuncio di visitare L’Aquila ad agosto, per una festa introdotta da papa Celestino V, uno dei pochi pontefici ad essersi dimesso

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo