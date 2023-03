Gender gap, in Paesi Ue il 32,7% dei parlamentari è donna

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Il 32,7% dei seggi nei Parlamenti dei Paesi europei è occupato da donne. I numeri non sono altissimi eppure il Vecchio Continente fa meglio della media mondiale, che si attesta al 26,4%, come emerge da dati Eurostat riferiti a luglio 2022 e rilasciati in occasione della Giornata internazionale della donna. Sono solo tre gli Stati al mondo con una percentuale di donne parlamentari che supera quella dei colleghi: Ruanda (61,3%), Cuba (53,4%) e Nicaragua (51,7%). Parità al 50% si riscontra invece in Messico e negli Emirati Arabi Uniti. Del tutto diversa la situazione in Papua Nuova Guinea, Vanuatu e Yemen. Qui, in Parlamento non siede nemmeno una donna. Se l’Europa fa quindi leggermente meglio di altre zone del mondo per quanto riguarda la rappresentanza femminile negli organi legislativi, i dati generali dal mondo del lavoro restituiscono un Continente dove il gender gap è ancora realtà. È sempre l’Eurostat a rilevare come, in Europa, nel terzo quadrimestre 2022, la quota di lavoratrici occupate tra i 15 e i 64 anni si fermava sotto il 50% (al 46%), contro il 54% degli uomini.