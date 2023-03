Disparità salariale tra uomini e donne, i dati in Ue e in Italia

3/6 ©IPA/Fotogramma

Innanzitutto, Eurostat prende in considerazione solo le imprese con più di 10 dipendenti, mentre in Italia molte imprese non raggiungono questo numero. Inoltre non è incluso il settore dell'agricoltura. Infine, la paga oraria non tiene conto del fatto che le donne lavorano meno e il tasso di occupazione femminile è più basso

GUARDA IL VIDEO: Sky Tg24 Numeri, la puntata dell'8 marzo