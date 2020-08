Dieta per dimagrire in modo sano, 3 errori da evitare

In questi mesi estivi post lockdown, sono molti gli italiani che desiderano ritornare in forma, per affrontare la prova costume con più serenità: il 47% della popolazione italiana, secondo un sondaggio online svolto da Coldiretti/Ixè.

Per tornare in forma il consiglio è sempre quello di seguire un’alimentazione corretta ed equilibrata e di ritagliare ogni giorno del tempo da dedicare all’esercizio fisico, anche se l’obiettivo dovrebbe essere quello di riuscire ad avere un peso forma equilibrato tutto l’anno.

Mettersi a dieta e adottare le abitudini necessarie è il primo passo da fare per riuscirci, ma nonostante la buona volontà si possono commettere degli errori che possono vanificare tutti gli “sforzi” fatti.

Come ci si rimette in forma in modo sano?

Ecco i consigli della dottoressa Rachele Aspesi, farmacista specialista in nutrizione e autrice del libro “Non chiamatela dieta – Salute ed energia con l’alimentazione funzionale”.

Dimagrire in modo sano: 3 errori da evitare

L’esperta consiglia di evitare i regimi alimentari aggressivi, molto popolari in rete, che promettono una perdita di peso in poco tempo. Queste diete, infatti, “provocano soltanto una rapida perdita di peso iniziale, a discapito di liquidi e massa muscolare, alterando l’equilibrio fisico, ma anche psicologico”. Per tornare in forma è fondamentale che la riduzione del peso sia graduale. Obiettivo che si ottiene modificando le abitudini e facendo in modo che l’organismo perda fisiologicamente i chili in eccesso in massa grassa e liquidi trattenuti.

È importante non eliminare completamente carboidrati e grassi. I regimi iperproteici, infatti, spesso consigliati nelle chiacchiere tra amici, “possono essere assai nocivi per reni e fegato”. Inoltre, tornare a consumare carboidrati dopo un periodo di stop potrebbe comportare repentini aumenti di peso, annullando gli effetti iniziali della dieta.

La dottoressa Rachele Aspesi consiglia anche di evitare di consumare “i “veleni” che l’industria alimentare” talvolta propone, quali zuccheri semplici, falsi alimenti integrali, prodotti conservati, fritti, precotti “che allontano i nostri sensi dalla genuinità e intossicano i nostri sistemi depurativi”.

“Più corta è la lista degli ingredienti di un alimento, più possiamo andare certi della sua genuinità”, precisa l’esperta.

Come rimmettersi in forma in modo sano

Per riuscire a perdere i chili di troppo in modo sano, come consiglia la farmacista Rachele Aspesi, è importante adottare uno stile alimentare basato su una dieta molto varia ed equilibrata e cercare di stabilire degli orari fissi per ogni pasto della giornata.

Aspesi ribadisce l’importanza di introdurre nella propria alimentazione alimenti vegetali, dando ampio spazio sulla tavola a frutta e verdura a ogni pasto della giornata, ma anche a carboidrati e proteine. “Non deve mancare a ogni pasto una porzione di cereali integrali in chicco (riso, kamut, farro, orzo, avena, grano saraceno) o sottoforma di pasta o pane integrali. Il vero cibo integrale (con una quantità di porzione integrale >70% nell’elenco degli ingredienti) garantisce di introdurre zuccheri a lento rilascio che favoriscono la sazietà, la perdita di peso e l’utilizzo adeguato degli zuccheri”, spiega l’esperta.

È consigliato, inoltre, consumare una buona porzione di proteine, sia di origine animale quali carne bianca, uova, pesce, formaggi magri, sia di origine vegetale come legumi e derivati della soia.

“Ricordiamoci che la felicità è la base della salute e che, dunque, una dieta triste non porta a nulla ed è destinata a essere ben presto abbandonata”, conclude la dottoressa Rachele. “Volersi bene, masticare a lungo, gustare il cibo, aggiungere un tocco di colore ai piatti, guardarsi allo specchio e vedere armonia in noi stessi sono i primi passi verso un benessere che dura tutto l’anno. Basta cominciare. E costruire uno stile di vita sano, equilibrato, senza rinunce ma sapendo selezionare e combinare tra loro gli alimenti più sani, genuini e che ci faranno tornare in forma”.