Per avere una pelle in salute, è fondamentale curare anche l’alimentazione, assumendo cibi ricchi di vitamine e antiossidanti, quali tè verde, curcuma, frutti rossi, frutta secca, semi (soprattuto di lino), cereali integrali e cioccolato crudo fondente. Sono questi, infatti, i sette alimenti che, oltre a far parte di una dieta sana, apportano i maggiori benefici alla cute, come riferisce la dottoressa Maria Teresa Viviano, responsabile di Dermocosmetologia dell'Idi di Roma.

Le proprietà

Per il benessere della propria pelle, l'esperta consiglia caldamente di evitare tutti quegli alimenti che possono provocare infiammazione, preferendo invece una dieta con pochi carboidrati raffinati, latticini e insaccati e composta perlopiù da cibi ricchi di vitamine e antiossidanti, quali, appunto, i sette alimenti sopra elencati. Il tè verde, ad esempio, contiene grandi quantità di polifenoli, tra i quali l'epigallocatechingallato, che ha proprietà anti tumorali e antinfiammatorie. L'infuso, oltre ad avere un'azione drenante sul microcircolo, può essere anche utilizzato per lo schiarimento naturale delle occhiaie grazie alla vitamina K. Anch'esso ricco di polifenoli, il cioccolato fondente crudo ha invece “un'azione antiossidante e antiradicalica”, sottolinea Viviano, che poi suggerisce il suo utilizzo in polvere “per realizzare dolci con farina integrale, uova e zucchero grezzo”. Ancora, il germe di grano, presente in pasta e pane integrali, è una preziosa fonte di vitamina E, mentre la curcuma agisce come antinfiammatorio, anche se è poco assimilabile dall’organismo. Tuttavia, “si può accostare a olio d'oliva, avocado, salmone. E si attiva con piatti caldi, come zuppa di legumi o uova”, aggiunge la dottoressa.

Cure diverse in base all’età

Come ultima cosa, Viviano spiega che la pelle ha bisogno di cure diverse in base all’età. Nei più giovani, spesso soggetti ad acne e dermatite seborroica, è bene evitare carboidrati raffinati, ridurre i latticini ed eliminare dalla dieta gli integratori per lo sport e gli energy drink. Per l’età adulta, invece, è perfetta un’alimentazione ricca di vitamine C ed E, che si possono trovare in mandorle, avocado, spinaci, kiwi, fragole, pomodori e peperoni. Inoltre, sono ottimi anche gli omega 3 provenienti dal pesce azzurro, i carotenoidi (carote, zucca, albicocche) e il licopene del pomodoro, con il loro effetto stimolante sul collagene. Luteina e reaxantina aiutano, infine, a proteggere la pelle in età avanzata, soprattutto quando esposta al sole, e contribuiscono a prevenire le macchie. Si trovano in kiwi, uva, cavoli spinaci, zucchine.