Torna il movimento globale di sensibilizzazione della salute maschile. Dalle visite gratuite al festival in Romagna, Movember riporta al centro la salute maschile e la necessità di superare tabù e imbarazzi sulla prevenzione

Novembre si tinge di blu e mette al centro la salute maschile. È il mese di Movember, la campagna internazionale nata per sensibilizzare soprattutto sulla prevenzione dei tumori della prostata e del testicolo, ma anche sulla salute mentale e sulla prevenzione del suicidio.

Il nome nasce dalla fusione delle parole inglesi moustache, baffi, e November, novembre. Il simbolo della campagna è proprio il baffo: lasciarlo crescere durante il mese diventa un modo per attirare l'attenzione sulla salute maschile e incoraggiare gli uomini a parlare di prevenzione, superando imbarazzo e tabù ancora resistente. Nato in Australia nel 2003, il movimento si è diffuso a livello internazionale, coinvolgendo fondazioni, strutture sanitarie e associazioni. In Italia novembre diventa così un'occasione per promuovere visite urologiche, incontri informativi e iniziative di sensibilizzazione. Movember richiama l'attenzione su un aspetto più ampio: prendersi cura di sé significa anche chiedere aiuto quando si attraversa un periodo di difficoltà psicologica. La salute maschile comprende il benessere fisico e mentale, e richiede attenzione completa.

Le iniziative in Italia

Tra gli appuntamenti del 2026 c'è il ritorno di Nastro Blu, la campagna di LILT Milano Monza Brianza. Dal 25 al 29 novembre un ambulatorio mobile farà tappa a Melegnano, Milano, Melzo e Peschiera Borromeo, offrendo visite urologiche gratuite su prenotazione. I controlli sono rivolti agli uomini under 40 per la prevenzione del tumore al testicolo e agli over 40 per quella del tumore alla prostata.

A Torino torna invece Un baffo per la ricerca, iniziativa promossa dalla Fondazione Ricerca Molinette, che raggiunge la decima edizione. Il programma prevede consulti gratuiti nelle piazze attraverso un ambulatorio mobile e un appuntamento dedicato alle visite e alla camminata benefica a Caselle Torinese.

Tra le iniziative c'è anche Movèmbar – A novembre il baffo ti dona, il Movember romagnolo, un progetto nato a Forlì e promosso dall'associazione Movè APS per sensibilizzare sulla salute maschile e sostenere la ricerca oncologica attraverso lo IOR (Istituto Oncologico Romagnolo). La campagna coinvolge attività commerciali e realtà del territorio, affiancando alla prevenzione dei tumori un'attenzione particolare alla salute mentale e relazionale maschile. Per il 2026, l'iniziativa punta a diventare un vero e proprio festival, con tre weekend tematici dedicati al benessere fisico, psicologico e relazionale, attraverso incontri e attività aperte alla comunità dall'8 al 22 novembre.

Anche diverse strutture sanitarie private aderiscono a Movember con iniziative dedicate. Il gruppo GVM Care & Research propone visite e controlli urologici a tariffe agevolate in diverse città, tra cui Bologna, Genova, Palermo e Roma, dove partecipano il Tiberia Hospital e l’Ospedale San Carlo di Nancy. Anche i poliambulatori Bianalisi aderiscono alla campagna con pacchetti dedicati alla prevenzione maschile, disponibili in diverse regioni italiane.