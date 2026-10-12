Covid e influenza, con apertura delle scuole e maltempo tornano virus

"Negli studi medici arrivano già parecchie persone con infezioni respiratorie e con sintomi come tosse, febbre e raffreddore”, ha spiegato Tommasa Maio, responsabile della Scuola Nazionale di Vaccinologia Metis. Tuttavia, ha aggiunto, questi sintomi sono “difficilmente attribuibili a uno specifico agente virale, perché quasi nessuno esegue più i tamponi”. Questo accade, ha detto ancora, perché "ora i sintomi nella popolazione generale non sono più gravi, ma possono esserlo per alcune categorie, come anziani e malati cronici".

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